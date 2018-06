Waldbrände in Dänemark und Schweden

In Dänemark und Schweden sind wegen des ungewöhnlich warmen und trockenen Wetters Waldbrände ausgebrochen. Mehrere Feuer bei Sala nordwestlich von Stockholm seien derzeit nicht komplett unter Kontrolle, erklärte die Feuerwehr heute. Hubschrauber werfen Wasserbomben ab, um die Brände einzugrenzen.

Auch in einem Waldgebiet in der Nähe der dänischen Stadt Kolding brach in der Früh auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern Feuer aus. Die Situation sei unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit.

In ganz Skandinavien war der Mai ungewöhnlich warm und vor allem trocken. Teils wurden Temperaturen um die 30 Grad gemessen, zudem hat es seit Wochen nicht mehr richtig geregnet. Zahlreiche Kommunen haben deshalb Feuerverbote eingeführt. Gartenabfälle dürfen nicht mehr verbrannt, Zigarettenstummel und benutzte Streichhölzer nicht in der Natur weggeworfen werden. Außerdem müssen Schweißgeräte und Geräte zum Abflämmen von Unkraut im Schuppen bleiben. Grills dürfen nur noch auf Unterlagen wie Fliesen gestellt werden.