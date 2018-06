Baukartell: „Hohe zweistellige Zahl“ betroffen

In den Ermittlungen gegen ein österreichisches Baukartell von rund 50 Baufirmen hat es diese Woche erneut Hausdurchsuchungen gegeben. Laut Bundeswettbewerbsbehörde ist eine „hohe zweistellige“ Zahl an Firmen betroffen. Ihren Anfang nahmen die Ermittlungen in Klagenfurt mit dem Fund eines fragwürdigen Aktenordners.

