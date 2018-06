Trump rügt Medien wegen Berichten über First Lady

US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen über seine Frau Melania zurückgewiesen und die Medien scharf attackiert. „Die ‚Fake News‘-Medien haben sich so unfair und bösartig gegenüber meiner Frau und unserer großartigen First Lady, Melania, verhalten“, schrieb Trump heute im Kurznachrichtendienst Twitter.

„Während ihrer Genesung von der Operation haben sie alles mögliche berichtet, vom nahen Tod bis zum Facelift, dass sie das Weiße Haus (und mich) nach New York oder Virginia verlassen hat, bis zum Missbrauch. Alles Fake, ihr geht es sehr gut.“

Melania Trump (48) hatte sich am 14. Mai in ein Militärkrankenhaus begeben, nach Angaben ihres Büros zu einer Nierenoperation. Anschließend wurde sie nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, was Spekulationen über ihren Gesundheitszustand auslöste. Am Montag zeigte sich die First Lady schließlich erstmals wieder bei einem Auftritt ihres Mannes. Gemeinsam mit dem Präsidenten empfing sie Hinterbliebene von gefallenen Soldaten.