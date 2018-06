Boden kann Wasser nicht mehr aufnehmen

Erneut sind am Mittwochnachmittag und -abend schwere Unwetter über Südostösterreich niedergegangen. In vielen Regionen konnte der bereits nasse Boden die weiteren Wassermengen nicht mehr aufnehmen. Dutzende Male mussten die Feuerwehren wegen überschwemmter Keller, Häuser und Straßen ausrücken. Besonders angespannt blieb die Lage in jenen Teilen der Steiermark, die bereits in den vergangenen Tagen zu Katastrophengebieten erklärt worden waren.

