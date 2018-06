Berlin: US-Botschafter über Echo auf Interview „unglücklich“

Die umstrittenen Äußerungen des neuen US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, in einem Interview sind Thema beim Antrittsbesuch des Diplomaten im Auswärtigen Amt gewesen. Das Gespräch mit Staatssekretär Andreas Michaelis sei „in offener Atmosphäre“ abgelaufen, teilte das Auswärtige Amt heute via Twitter mit.

Reaktionen auf Agenda

Auf der Agenda gestanden habe unter anderem „die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit“ auf Grenells Interview im ultrarechten Internetportal Breitbart.

Aus dem Ministerium hieß es, Grenell habe sich „unglücklich“ über die Reaktionen gezeigt, die sein Interview ausgelöst habe. Er wolle insbesondere nicht als „Parteigänger rechtsgerichteter Kräfte in Deutschland“ wahrgenommen werden. Der US-Botschafter betonte, er wolle „auch atmosphärisch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern“ möglich werde.

Grenell forderte Stärkung konservativer Kräfte

Grenell hatte es in einem Breitbart-Interview als seine Aufgabe umschrieben, konservative Bewegungen in ganz Europa zu unterstützen. Die für einen Diplomaten höchst ungewöhnlichen Äußerungen sorgten für scharfe Kritik. Mehrere Politiker warfen Grenell eine Einmischung in innere Angelegenheiten vor.

Michaelis sagte, die Reaktionen auf das Breitbart-Interview hätten deutlich gezeigt, welchen hohen Wert die deutsche Bevölkerung den Beziehungen zu den USA beimessen würden. Bei dem Gespräch zwischen Grenell und Michaelis ging es den Angaben zufolge auch um die Lage im Nahen Osten und im Iran sowie um die NATO.