Großeinsatz in London

Schwarze Rauchwolken sind am Mittwoch über einem Luxushotel in der Londoner Innenstadt aufgestiegen. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden. Unter den Gästen, die vor den Flammen in Sicherheit gebracht wurden, befand sich auch der britische Popstar Robbie Williams. Ein anderer Hotelgast dokumentierte die Flucht des Sängers über eine Feuerstiege per Video.

