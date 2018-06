Regierung auf Werbetour in Brüssel

In Brüssel hat es heute einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden EU-Ratsvorsitz Österreichs gegeben. Die Bundesregierung ist geschlossen angereist, um die Themen für den Vorsitz zu besprechen und auch einen Ministerrat abzuhalten. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zweifelt nicht an der proeuropäischen Ausrichtung der österreichischen Bundesregierung. Er habe einen „guten Eindruck“, so Juncker. Dazu live in der ZIB2 der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Jörg Wojahn.

Kronzeugen nach STRABAG-Razzien unter Druck

Bereits zum zweiten Mal hat es gestern und vorgestern bei österreichischen Baufirmen, allen voran bei der STRABAG und Porr, Hausdurchsuchungen gegeben. Es geht um den Verdacht auf Preisabsprachen bei öffentlichen Bauaufträgen in den Jahren 2006 bis 2015. Es gibt Kronzeugen, die mit der Bundeswettbewerbsbehörde zusammenarbeiten. Auf diese Kronzeugen würden einige aus der Baubrache aber nun massiven Druck ausüben, sagt heute der oberste Wettbewerbshüter im Land.

Atomdeal: Wie der Iran Europa unter Druck setzt

Nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran versuchen die Europäer mit allen Mitteln, das Abkommen zu retten. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben heute in einem gemeinsamen Schreiben die USA aufgefordert, europäische Firmen für Geschäfte im Iran nicht zu bestrafen. Der oberste geistliche Führer des Iran will jetzt Vorbereitungen für eine Ausweitung der Urananreicherung treffen und setzt die Europäer damit zusätzlich unter Druck.

Neue Callas-Doku: „Maria By Callas“

Als „Die Göttliche“ hat Maria Callas Operngeschichte geschrieben und Millionen Fans für die Oper begeistern können. Sie gilt bis heute als eine der bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts. Die vielen Seiten der Tochter griechischer Einwanderer zeigt nun der Dokumentarfilm „Maria By Callas“.

