Haus am Stadtrand als Lebenstraum

Gefragt nach ihren Vorlieben würden viele Österreicher lieber in einem Haus am Stadtrand als in der Stadt leben. 121 Quadratmeter ist dabei die Wunschgröße, so eine Umfrage der Integral Markt- und Meinungsforschung.

