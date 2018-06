ÖFB-Teamchef Foda vor Brasilien gewarnt

Nach dem umjubelten 2:1-Sieg gegen Deutschland empfängt das ÖFB-Nationalteam am Sonntag in Wien mit Brasilien einen weiteren hochkarätigen Testgegner. Der fünffache Weltmeister ist bereits seit zehn Spielen ungeschlagen und kann bei seiner WM-Generalprobe auch auf den wiedergenesenen Superstar Neymar bauen. Doch die „Selecao“ brilliert nicht nur in der Offensive, wie Franco Foda weiß. Der österreichische Teamchef warnte vor der mannschaftlichen Geschlossenheit und bescheinigte den Brasilianern eine „extrem kompakte Defensive“.

