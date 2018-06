Erstmals Frauen in der Mehrheit

Wie sich die neue spanische Regierung angesichts einer fehlenden Mehrheit im Parlament schlagen wird, ist noch offen. Ein Novum ist ihr aber bereits jetzt sicher: Das Regierungsteam ist das erste Kabinett in der Geschichte Spaniens, in dem Frauen die Mehrheit stellen. Insgesamt elf Frauen berief Regierungschef Pedro Sanchez am Mittwoch in die Regierung - fast doppelt so viele wie Männer. Darüber hinaus dürfte sich der Chef der spanischen Sozialisten bei der Auswahl um ein bewusst proeuropäisches Bild bemüht haben.

