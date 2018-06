Der unsichtbare Internetputztrupp

Sie sehen Bilder von Enthauptungen, Vergewaltigungen und Suizid und müssen binnen Sekunden entscheiden, was in Sozialen Netzwerken bleiben darf: Content-Moderatoren sorgen dafür, dass Facebook und Co. „sauber“ bleiben. Die Dokumentation „The Cleaners“ gewährt Einblick in eine dieser „digitalen Müllabfuhren“ auf den Philippinen und zeigt den Alltag jener Menschen, die über Gut und Böse im Netz entscheiden müssen. Oft lässt sich diese Frage gar nicht beantworten - das Urteil eines Einzelnen kann jedoch verheerende Folgen haben.

Lesen Sie mehr …