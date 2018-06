Polizei will entlang Balkan-Route besser kooperieren

Polizeichefs aus den Ländern entlang der Flüchtlingsroute auf dem Balkan haben gestern in der slowenischen Stadt Brdo eine bessere operative Kooperation vereinbart. „Wir haben die Lage genau analysiert“, berichtete der Direktor des Bundeskriminalamts (BK), Franz Lang, in einem Telefonat mit der APA.

Nicht mit 2015 vergleichbar

Aktuell hielten sich rund 80.000 Flüchtlinge bzw. Migranten in der Region auf. Diese würden weiterhin das Ziel haben, weiter nach Europa zu gelangen, so Lang. An dem Treffen nahmen Polizeivertreter Albaniens, Bosnien-Herzegowinas, Griechenlands, des Kosovo, Kroatiens, Mazedoniens, Österreichs, Serbiens und Sloweniens teil. „Die Albaner haben berichtet, dass sich die Übertrittszahlen verdoppelt haben“, erklärte Lang.

Gleichzeitig wolle man aber auch nicht dramatisieren. Die Lage sei noch nicht mit jener im Jahr 2015 zu vergleichen, als die Flüchtlingsbewegung ihren Höhepunkt erreicht hatte. Es habe sich aber eine neue Route westlich der alten Balkanroute entwickelt, so Lang. So seien derzeit in Bosnien-Herzegowina bereits wieder 5.000 Migranten registriert.