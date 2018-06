US-Zeitung: Mysteriöse Krankheit bei Diplomaten in China

In China sind einem US-Zeitungsbericht zufolge mindestens zwei weitere US-Diplomaten von einer mysteriösen Krankheit betroffen. Wie die „New York Times“ gestern berichtete, erkrankten die beiden, nachdem sie ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen hatten. Der Fall habe sich in der südchinesischen Metropole Guangzhou ereignet.

Daraufhin sei ein Ärzteteam in das Konsulat gereist, um diplomatische Mitarbeiter und ihre Familien zu untersuchen. Die mysteriösen Symptome traten bisher nach offiziellen Angaben bei 24 US-Regierungsmitarbeitern und Familienmitgliedern in Kuba sowie einem Mann in China auf. Die Ursache ist nicht bekannt. US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuletzt erklärt, es sei auch unklar, ob es bei allen Fällen dieselbe Ursache gebe.