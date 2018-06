Ziggy Marley will Leben seines Vaters verfilmen

Das Leben der Reggae-Legende Bob Marley könnte als Spielfilm auf die Leinwand kommen. Ziggy Marley (49), der älteste Sohn des 1981 verstorbenen Musikers, und das Hollywood-Studio Paramount Pictures hätten mit der Entwicklung eines Biopics begonnen, berichtete unter anderem das Branchenblatt „Variety“ gestern. In dieser frühen Phase sei aber noch kein Regisseur oder Autor mit dem Projekt beauftragt worden.

Der britische Regisseur Kevin Macdonald hatte das kurze Leben des charismatischen Sängers aus Jamaika („No Woman No Cry“, „I Shot the Sheriff“) 2012 in der Dokumentation „Marley“ nachgezeichnet. Die Reggae-Ikone war am 11. Mai 1981 mit 36 Jahren an Krebs gestorben. Der mehrfache Grammy-Preisträger Ziggy Marley steht in der musikalischen Tradition seines Vaters. Im Mai brachte er das Album „Rebellion Rises“ heraus.