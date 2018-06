Autofahrer prügelt Fußgänger krankenhausreif

In Hallein in Salzburg ist ein Fußgänger heute in den frühen Morgenstunden krankenhausreif geprügelt worden. Laut Augenzeugen soll er einem Autofahrer etwas nachgeworfen haben, dieser habe den Fußgänger daraufhin verprügelt.

