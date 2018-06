Stern soll Klubobfrau werden

Peter Pilz, Gründer der Liste Pilz (LP), kehrt in den Nationalrat zurück. Das kündigte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Monatelange Personaldebatten sollen damit nun beendet sein. Möglich ist der Wiedereinstieg von Pilz durch einen Mandatsverzicht der Frauensprecherin Maria Stern. Sie will das nach dem Rückzug von Peter Kolba frei gewordene Mandat nicht annehmen. Sie wolle wieder Oppositionsarbeit ermöglichen und habe deshalb den „Gordischen Knoten durchschlagen“. Stern soll über eine weitere Rochade LP-Klubobfrau werden.

Lesen Sie mehr …