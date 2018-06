SPÖ fordert Fortsetzung der „Aktion 20.000“

Die SPÖ bekräftigt ihre Kritik an Reformplänen der ÖVP-FPÖ-Regierung zur Mindestsicherung. Diese seien „fachlich schlecht gemacht“ und brächten „viele Nachteile für uns alle“, erklärte SPÖ-Parteichef Christian Kern in einem Video auf Facebook.

Er drängt auf die Fortsetzung der „Aktion 20.000“ für ältere Arbeitslose, die Ausbildungsgarantie, überbetriebliche Lehrwerkstätten und 1.500 Euro Mindestlohn.

Der SPÖ-Vorsitzende gibt zu bedenken, dass jeder dritte Mindestsicherungsbezieher ein Kind sei: „Meiner Meinung nach wechselt man auf dem Rücken kleiner Kinder kein politisches Kleingeld“, so Kern in Richtung ÖVP und FPÖ. Die SPÖ hingegen wolle verhindern, dass Menschen überhaupt in die Mindestsicherung kommen.

Keine Steuer für 1.500 Euro Lohn

Kern schlägt daher vor, die „Aktion 20.000“ weiterzuführen und auszubauen. Außerdem sollen alle Menschen bis 25 eine Ausbildung erhalten. Wer keine Lehrstelle findet, soll seine Ausbildung in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte abschließen.

Gefordert wird, dass der Mindestlohn in einem ersten Schritt auf 1.500 Euro erhöht wird und die ersten 1.500 Euro generell von der Lohn- und Einkommensteuer befreit sind, denn damit steige der Unterschied zwischen Erwerbseinkommen und Mindestsicherung, so Kern.