Fußball-WM-Gastgeber Russland muss sich beweisen

Erstmals ist Russland Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft - und das größte Land der Erde will die historische Rolle gut ausfüllen. Eröffnet wird das Turnier am 14. Juni von Russland und Saudi-Arabien. Die Russen dürfen, betreut vom früheren Tirol-Torhüter und -Trainer Stanislaw Tschertschessow, zumindest auf die K.-o.-Phase hoffen, heißen die weiteren Gegner in der Gruppe A doch Ägypten und Uruguay.

