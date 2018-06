Mehr Drogen in Europa produziert

Die Produktion von illegalen Drogen nimmt in Europa zu, ebenso jene von Kokain in Südamerika. Das hat die Verfügbarkeit dieser Substanzen erhöht, so die zwei Hauptaussagen aus dem Europäischen Drogenbericht 2018, der heute von der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA) in Lissabon veröffentlicht worden ist.

Der Markt für illegale Drogen in Europa ist riesig. Laut EMCDDA-Zahlen belief er sich im Jahr 2013 auf 24 Mrd. Euro, wobei Cannabis den größten Anteil hat (38 Prozent), gefolgt von Heroin (28 Prozent) und Kokain (24 Prozent). Das bedeutet aber nicht, dass die Zahlen der Konsumenten den Umsatzanteilen entsprechen würden.

Einmalige oder kurzfristige Erfahrung mit illegalen Substanzen haben viele Europäer. "Schätzungen zufolge haben mehr als 92 Millionen erwachsene Europäer, das entspricht gut einem Viertel der 15- bis 64-Jährigen in der Europäischen Union, bereits einmal in ihrem Leben illegale Drogen konsumiert. Unter Männern (56 Millionen) ist die Lebenszeitprävalenz höher als unter Frauen (36,3 Millionen).