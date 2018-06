Medienenquete: Blümel sieht „asymmetrischen Wettbewerb“

Einen „asymmetrischen Wettbewerb zwischen lokalen und globalen Medien“ konstatiert Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) zum Auftakt der vieldiskutierten zweitätigen Medienenquete im Wiener MuseumsQuartier.

Die Enquete ist im Livestream in tvthek.ORF.at zu sehen.

„Müssen uns mit globalen Playern messen“

Österreichische Medien müssten sich heute mit globalen Konzernen messen, die anders aufgestellt seien und kaum Regulierungen unterlägen, so Blümel, der in seiner Eröffnungsrede auch befand, dass Medienpolitik in Österreich immer nur als Streit ums Geld und die Zukunft des ORF ablaufe.

Wer glaube, dass man diesen Diskurs fortsetzen könne, der unterschätze den aktuell ablaufenden digitalen Wettbewerb.

„Es geht um die Frage, ob es in zehn Jahren österreichische Inhalte im digitalen Raum gibt und ob es auch eine Pluralität in der österreichischen Medienszene gibt“, so Blümel, der die demokratiepolitische Bedeutung der Diskussion unterstrich.

„Erwartungen sehr hoch gehängt“

Die Erwartungshaltungen an diese Enquete seien im Vorfeld „hoch gehängt“ worden, so Blümel. Jedoch, so der Minister: „Die Enquete kann nicht mit einem Fingerschnippen alle Medienthemen lösen.“

Er habe „heimische Medienpolitik als Missverständnis“ erlebt, so Blümel, der sich an seine Zeit als ÖVP-Generalsekretär erinnerte, dessen medienpolitische Funktion nach allgemeiner Auffassung darin bestanden habe, sich als Mediensprecher seiner Partei „über die Berichterstattung zu beschweren“.

Mehr als Verteilungskampf ums Geld

Medienpolitik sei mehr als ein Diskurs über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ein Verteilungskampf ums Geld, so Blümel, der den Sinn der Konferenz auch darin sieht, die „Stakeholder“ in dieser Debatte in einen Diskurs zu bekommen und gerade auch internationale Experten zu hören. Das soll in den kommenden zwei Tagen passieren.

Public Value und öffentlich-rechtlicher Auftrag, Medienfinanzierung sowie Demokratie und Digitalisierung sind Kernthemen, weiters werden Europa, Wettbewerb und „österreichische Identität“ erörtert. Zu den Keynote-Speakern am ersten Tag zählen Springer-Chef Mathias Döpfner, Gerhard Zeiler (Turner International) und EU-Justizkommissarin Vera Jourova.

Dabei ist auch der ORF, vertreten durch Generaldirektor Alexander Wrabetz und u. a. die neuen Channelmanager. Diskutiert wird zweifelsohne mit dem Privat-TV und den Vertretern der Printmedien, wer den öffentlich-rechtlichen Auftrag wie für sich interpretieren und reklamieren könne.

Diskussion wird im Sommer weitergehen

Die Diskussion soll nach der Enquete weitergeführt werden, so Blümels Wunsch. Letztlich wird es aber darum gehen, Lösungen für Fragen wie die ORF-Finanzierung und -Aufsichtsstruktur und Medienförderung auch in Gesetzestexte zu gießen. Der Minister hatte es im Vorfeld nicht ausgeschlossen, dass erste Entwürfe nach dem Sommer vorliegen könnten.

Kundgebung für unabhängigen ORF

Kritik an der Medienenquete wurde am Vorabend bei der Kundgebung der Initiative „Wir für den ORF“ laut, bei der Medienschaffende, Künstler und Intellektuelle das Wort ergriffen. Im Mittelpunkt stand die Sorge um die Unabhängigkeit des ORF. Die Regierung schaue im medienpolitischen Diskurs zu sehr auf den Markt und zu wenig auf die Demokratie.

„Es geht nicht nur um den Einfluss der Regierung auf den ORF“, sagte „Falter“-Herausgeber Armin Thurnher. „Es geht darum, dass das Prinzip des Öffentlich-Rechtlichen attackiert wird.“ Nur mediale Öffentlichkeit ermögliche Demokratie, und diese Öffentlichkeit könne „durch private Medien nicht hinlänglich garantiert werden“.