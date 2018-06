„Medienpolitik als Missverständnis“

Österreich müsse sich auf eine neue Medienpolitik einstellen, die mehr sei als ein Verteilungskampf ums Geld: Das forderte Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstag zum Auftakt der von ihm organisierten zweitägigen Medienenquete in Wien, bei der nationale und internationale Player eingeladen sind. Blümel sieht einen „asymmetrischen Wettbewerb“, bei dem sich die nationalen Wettbewerber mit unregulierten globalen Anbietern messen müssten. Auf dem Spiel stehe nicht weniger als die Frage, ob es in zehn Jahren noch österreichische Medienvielfalt im digitalen Bereich gebe. Medienpolitik, so Blümel, habe er sehr oft als „Missverständnis“ erlebt.

