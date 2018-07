Spurensuche von der Antike bis ins Heute

Ob in politischer, wirtschaftlicher oder künstlerischer Hinsicht - das Verhältnis zur See hat Europa nachhaltig geprägt. Das Deutsche Historische Museum in Berlin begibt sich in der derzeit laufenden Schau „Europa und das Meer“ auf eine Spurensuche von der Antike bis in die Jetztzeit. Ohne die Kontrolle über die Seewege hätten sich winzige europäische Reiche nie zu globalen Playern aufschwingen können. Über die Ozeane transportiert wurden nicht nur Menschen und Güter, sondern auch Lebensgewohnheiten, Rechtsnormen und moralische Werte.

Lesen Sie mehr …