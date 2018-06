Fünf Punkte für den ORF

Konkrete Appelle an die Medienpolitik und fünf Aufgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat es zum Auftakt der Medienenquete in Wien gegeben. Der ehemalige ORF-Generalintendant Gerhard Zeiler forderte als einer der ersten Sprecher der zweitägigen Veranstaltung nicht nur „Mut“ und „Unabhängigkeit“, sondern sah auch Aufgaben im Digitalbereich und bei der „österreichischen Wertschöpfung“. Einer Budgetfinanzierung erteilte er eine Absage. Österreich müsse sich auf eine neue Medienpolitik einstellen, die mehr sei als ein Verteilungskampf ums Geld, sagte indes Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) in seiner Eröffnungsrede.

