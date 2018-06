Fußball: Brasilien setzt auf „Heilsbringer“ Tite

Am Sonntag absolviert Brasilien gegen Österreich in Wien (16.00 Uhr, live in ORF eins) seine Generalprobe für die WM-Endrunde in Russland. Der wiedererstarkte Rekordweltmeister gilt als Favorit auf den Titel, und das zwei Jahre, nachdem die Stimmung bei den Fans der „Selecao“ am Boden war.

Unter Teamchef Adenor Leonardo Bachi - genannt Tite - fand Brasilien jedoch wieder zu alter Stärke. Der 57-Jährige, dessen Spitzname auf einer Verwechslung beruht, wird seitdem als „Heilsbringer“ gefeiert.

