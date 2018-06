Prozess zu totem Rekruten: Angeklagter sieht Unfall

Seine Unschuld hat heute ein 22-jähriger Ex-Soldat am Straflandesgericht Wien betont. Er hatte am 9. Oktober 2017 in der Albrechtskaserne einen 20 Jahre alten Rekruten erschossen. Es sei ein Unfall gewesen, so der Angeklagte.

