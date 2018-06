Transitgipfel: Streit über Absage Deutschlands

In Tirol ist die Politik nach der Absage des deutschen Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) für den Brenner-Gipfel kommende Woche verärgert. Es sei „offensichtlich“, dass Deutschland keinerlei Lösungansätze gesucht habe, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Scheuer wirft seinerseits Tirol vor, nicht an einer schnellen Lösung interessiert zu sein.

