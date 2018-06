Formel 1: Verstappen in der Bredouille

Der Niederländer Max Verstappen fährt seine vierte Saison in der Formel 1, seine zweite bei Red Bull - und erlebt seine erste große Krise. Statt wie erhofft in den WM-Titelkampf einzugreifen, fällt der 20-Jährige mit Fehlern auf. Unter den bisher sechs Rennen dieses Jahres gab es keines, in dem Verstappen nicht auffällig geworden war.

Zuletzt in Monaco lenkte er seinen Wagen schon im Training in die Mauer. Die Schonzeit von Red Bull für das Supertalent dürfte sich dem Ende zuneigen. In Kanada steht Verstappen unter Beobachtung.

Mehr dazu in sport.ORF.at