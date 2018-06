Forscher erschufen „psychopathische“ künstliche Intelligenz

Eine künstliche Intelligenz (KI), die „böse“ ist – was bisher nur aus Hollywood-Filmen wie „Terminator“ und „Matrix“ bekannt war, haben Forscher des Media Lab am Massachusetts Institute of Technology (MIT) nun geschaffen. Sie fütterten eine KI mit Bildern von Morden, Unfällen und Hinrichtungen, die aus Subforen des Portals Reddit stammen.

Düstere Sicht der Dinge

Der KI gaben sie den Namen Norman – nach Norman Bates, der Hauptfigur aus Alfred Hitchcocks Psychothriller „Psycho“. Parallel dazu sei ein weiteres neuronales Netz mit dem Standardbilderset MSCOCO, das Aufnahmen von Tieren und Alltagsgegenständen enthält, trainiert worden, berichtete das Technologiemagazin „Wired“.

Zum Vergleich unterzogen die Wissenschaftler beide KIs dem Rorschachtest. Norman – die „erste psychopathische KI der Welt“, wie sie die Forscher nennen – interpretierte die Tintenflecke deutlich düsterer als die Vergleichs-KI. Wo sie Blumenvasen, Vögel und Schirme sah, erkannte Norman Bilder von Personen, die erschossen oder in eine Knetmaschine gezogen werden.

KIs können Vorurteile lernen

Sinn der Übung sei es aber nicht gewesen, Killerroboter zu schaffen, so die Forscher Pinar Yanardag, Manuel Cebrian und Iyad Rahwan. Nach eigenen Angaben wollten sie lediglich eine einfache These belegen – dass Daten, die KIs zur Verfügung gestellt werden, deren Interpretationen und Urteilsvermögen beeinflussen. So sei es möglich, dass eine KI menschliche Vorurteile übernimmt, selbst wenn die dahinterliegende Architektur des Algorithmus fehlerlos ist.