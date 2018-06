French Open: Nadal dreht nach Zwangspause auf

Rafael Nadal ist bei den French Open in Paris letztlich souverän ins Semifinale eingezogen. Die spanische Nummer eins setzte sich nach dem regenbedingten Abbruch der Partie gegen den Argentinier Diego Schwartzman heute in vier Sätzen durch. Nadal zeigte sich wieder in Bestform, nachdem er am Vortag den ersten Satz abgegeben hatte und seine stolze Serie in Roland Garros damit überraschend beendet worden war.

