Neuer Regierungschef Jordaniens kippt Steuererhöhungen

Die umstrittenen Steuererhöhungen, die nach Massenprotesten zum Rücktritt der Regierung in Jordanien geführt haben, werden gekippt. Es sei eine Vereinbarung zum Rückzug des Gesetzesentwurfs getroffen worden, sagte der neue jordanische Ministerpräsident Omar al-Rassas heute vor Journalisten in Amman.

Rassas war nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Hani Mulki am Montag zu dessen Nachfolger ernannt worden. Der bisherige Bildungsminister muss nun eine neue Regierung bilden, die den Gesetzesentwurf dann zurücknehmen werde. König Abdullah II. hatte eine Überprüfung der Maßnahmen angesichts der Massenproteste gefordert.

Tagelange Massenproteste

Aus Protest gegen Steuererhöhungen und Preissteigerungen waren seit Mittwoch vergangener Woche täglich immer mehr Menschen in der Hauptstadt Amman und anderen Städten auf die Straße gegangen. Sie hatten den Rücktritt Mulkis gefordert.

Mulki setzte mit seinen Sparmaßnahmen Vorgaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) um. Die Einkommensteuer sollte um fünf Prozent und die Unternehmenssteuern um 20 bis 40 Prozent erhöht werden. Bereits im Jänner waren Demonstranten in Jordanien auf die Straße gegangen, als die Preise für Brot und Benzin sowie die Steuern auf Zigaretten und Internetanschlüsse erhöht wurden.

Das Königreich leidet schwer unter den Konflikten in den Nachbarstaaten Syrien und Irak. Hunderttausende Flüchtlinge suchten in den vergangenen Jahren Zuflucht in Jordanien. Nach Angaben der Regierung in Amman leben mehr als eine Million Syrer in den Flüchtlingslagern des Landes.