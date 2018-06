Terrorprozess in Salzburg neu gestartet

Zum zweiten Mal muss sich seit heute ein Marokkaner wegen des Verdachts der Beteiligung an der Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS) in Salzburg vor Gericht verantworten. Das Höchstgericht hob das Ersturteil auf.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at