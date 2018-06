Bankomaten gesprengt: Acht Jahre Haft

Ein 42-jähriger Mann ist heute am Landesgericht Wiener Neustadt in Niederösterreich nicht rechtskräftig zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann war laut Anklage an mehreren Bankomatsprengungen beteiligt.

