Druck Österreichs auf Kroatien für besseren Grenzschutz

Das jüngste EU-Mitglied Kroatien wird von nahe gelegenen Mitgliedsstaaten in die Pflicht genommen, die EU-Außengrenze besser vor illegaler Migration zu schützen. Slowenien bezeichnete die Außengrenze unter kroatischer Aufsicht als „zu durchlässig“. Österreich soll laut kroatischen Medien unterdessen Kroatien drängen, Militäreinheiten zum Schutz der Grenze einzusetzen.

Medien: Kickl macht Druck auf Zagreb

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), der in den vergangenen Tagen mit acht Amtskollegen aus südosteuropäischen Ländern Telefonate zur Migrationslage auf dem Balkan geführt hatte, soll einem Bericht der kroatischen Zeitung „Jutarnji list“ zufolge an einen im Vorjahr vereinbarten zivilmilitärischen Aktionsplan zur nachhaltigen Kontrolle der Westbalkan-Route erinnert haben.

Die Vereinbarung im Rahmen der Zentraleuropäischen Verteidigungskooperation (CEDC) sieht auch den Einsatz von Militär vor. Falls das nicht passiere, soll Kickl die Schließung der österreichischen Grenze angekündigt haben, so die Zeitung. Der CEDC gehören sechs mitteleuropäische Länder an, darunter Österreich und Kroatien.

Kroatien lehnt es allerdings ab, seine Grenze mit der Armee zu schützen, berichtete „Jutarnji list“ mit Bezug auf inoffizielle Quellen im kroatischen Innenministerium. „Wir haben Österreich klar und deutlich mitgeteilt, es solle sich beruhigen und konstruktiver sein“, wurden die Quellen zitiert.

Wegen Unwetter verpasste Kickl Flug

Kickl wollte heute in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo an einer regionalen Ministerkonferenz zur Migration teilnehmen. Da er den Flug wegen Unwetters verpasst hatte, wird er von Bundeskriminalamtschef Franz Lang vertreten. Lang hatte bereits am Vortag an einem Treffen von Polizeichefs zum gleichen Thema im slowenischen Brdo teilgenommen.

Die kroatischen Behörden versichern immer wieder gegenüber Österreich, Slowenien und auch anderen EU-Ländern, dass es keinen Bedarf für einen Militäreinsatz gibt und dass Kroatien genügend Polizeikräfte für den Schutz der EU-Außengrenze zur Verfügung hat, so die Zeitung.

Anstatt die Grenze mit Militär zu schützen, setzt sich Kroatien für ein gemeinsames Engagement der EU-Ländern bei der Hilfe für die Länder entlang der Balkan-Route mit Ausbildung von deren Polizeikräften und zur Einrichtung von Unterkünften für Migranten ein.