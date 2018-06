SMS out

Um mehr als die Hälfte ist innerhalb eines Jahres der mobile Datenkonsum der Österreicherinnen und Österreicher gestiegen. Mit Handy und Tablet ständig online sein zu können gehört längst zum alltäglichen Lifestyle vieler. Eine andere beliebte Kommunikationsform - SMS - ist dagegen out und wird zusehends von Messenger-Diensten wie WhatsApp abgelöst. Der Bericht der Telekombranche enthält weitere interessante Details. Mit den Zahlen will die Branche ihre Forderungen an die Regierung untermauern.

