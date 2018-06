Spannungen zwischen Türkei und Griechenland

Aus Protest gegen die Freilassung nach Griechenland geflüchteter türkischer Soldaten hat die türkische Regierung das bilaterale Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen mit Griechenland ausgesetzt. „Derzeit haben wir dieses Rückübernahmeabkommen gestoppt“, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu heute in Antalya.

Nicht davon betroffen sei das im März 2016 vereinbarte Flüchtlingsabkommen der Türkei mit der EU. „Das findet weiter Anwendung.“

Freilassung unter Auflagen

Am Montag hatte ein Gericht in Athen die letzten vier von acht inhaftierten türkischen Soldaten unter Auflagen freigelassen. Die Militärs hatten sich nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei im Juli 2016 mit einem Hubschrauber nach Griechenland abgesetzt und dort Asyl beantragt.

Einem der Militärs soll nach einem Gerichtsbeschluss Asyl gewährt werden, bei den anderen sieben ist das noch unklar. Die Türkei verlangt die Auslieferung der Soldaten, denen sie vorwirft, an dem Putschversuch beteiligt gewesen zu sein.

Athen verweigert Auslieferung

Die griechische Justiz hatte in den vergangenen Monaten wiederholt die Auslieferung mit der Begründung abgelehnt, die acht Männern erwarte in der Türkei kein faires Verfahren. Die Türkei ihrerseits hält seit Anfang März zwei griechische Soldaten fest, die nach eigenen Angaben versehentlich die türkisch-griechische Grenze am Grenzfluss Evros (türkisch: Meric) überschritten hatten. Die griechische Regierung spricht von einer Geiselnahme.

Das bilaterale Abkommen mit Griechenland regelt die Rücknahme von Flüchtlingen durch die Türkei, die in Griechenland kein Asyl erhalten. Es ist unabhängig von den Rückführungen von Flüchtlingen im Rahmen des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes. Seit 2016 hat die Türkei auf der Basis dieses Abkommen nach griechischen Angaben nur etwas mehr als 1.200 Flüchtlinge zurückgenommen, davon in diesem Jahr bisher nur fünf.