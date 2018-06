Monsanto-Übernahme durch Bayer offiziell abgeschlossen

Der US-Saatguthersteller Monsanto gehört nun offiziell dem Chemieriesen Bayer. Wie der deutsche Konzern heute mitteilte, zahlte Bayer den Monsanto-Anteilseignern für die größte Übernahme in der Firmengeschichte 128 Dollar (rund 108 Euro) pro Aktie. Durch die Übernahme im Umfang von 63 Milliarden Dollar will Bayer zum weltgrößten Anbieter von Pestiziden und Saatgut aufsteigen.

Bayer muss Saatgutgeschäft abgeben

Allerdings könne Bayer Monsanto erst in die eigenen Strukturen integrieren, sobald es die Auflagen des US-Justizministeriums erfüllt habe, erklärte der Konzern. Dafür muss Bayer sein eigenes Saatgutgeschäft und weitere Unternehmensteile an den Konkurrenten BASF abgeben. Mit dem Abschluss rechnet Bayer in etwa zwei Monaten. Danach soll auch der Name Monsanto nicht mehr verwendet werden.

Bayer-Chef Werner Baumann sprach von einem „guten Tag“ für Landwirte, Aktionäre Verbraucher und die Gesellschaft. Bauern drohten „Preisdiktate, eine weitere Einengung bei der Sortenauswahl, mehr Abhängigkeiten und eine Verschärfung der Patentsituation“, kritisierte hingegen die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), in der vor allem kleine und mittlere Betriebe zusammengeschlossen sind.