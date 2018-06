Fluchtversuche nach dem „Anschluss“

Flucht, Vertreibung, Rückschiebung: Was vor allem Juden und Jüdinnen nach dem „Anschluss“ 1938 an der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze erlebten, haben zwei Historiker aus den beiden Ländern untersucht und auf Onlinekarten visualisiert. Das Ergebnis wird heute Abend im Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands in Wien präsentiert.

