Frankreich bringt Handyverbot in Schulen auf den Weg

Die Pariser Nationalversammlung hat ein erweitertes Handyverbot in Schulen auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten stimmten heute mehrheitlich für den Gesetzesvorschlag, Schülern die Nutzung von Mobiltelefonen in allen Vor- und Volksschulen sowie in der Unterstufe grundsätzlich zu untersagen.

Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sprach von einem Signal an die Gesellschaft und warnte vor „schlechten Nutzungsformen“ wie Cybermobbing und „Bildschirmabhängigkeit“. Oppositionspolitiker halten den Vorstoß für überflüssig und eine „reine PR-Aktion“, weil Schulen bereits Handyverbote verhängen können.

Gesetz muss noch durch Senat

Das Thema war eine Wahlkampfforderung des sozialliberalen Präsidenten Emmanuel Macron, seine Partei La Republique En Marche brachte es nun ins Parlament. Als Nächstes muss der Senat darüber beraten, in dem die Präsidentenpartei keine Mehrheit hat.

Schon jetzt dürfen französische Schüler ihre Handys während des Unterrichts nicht benutzen, und Schulen können in ihrer Hausordnung auch ein weitergehendes Verbot festlegen. Künftig soll es umgekehrt sein: Die Handynutzung ist grundsätzlich in der ganzen Schule tabu, die Hausordnung kann aber Ausnahmen gestatten.