Fußball-WM: Spanien will zurück in Erfolgsspur

Der Weltmeister von 2010 hat das schmachvolle Scheitern in der WM-Vorrunde 2014 und das Achtelfinal-Aus bei der EM 2016 abgehakt und zählt zu den großen Favoriten in Russland. In der Qualifikation ließ die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui keine Niederlage zu.

Der wohl größte Herausforderer in Gruppe B ist Spaniens Nachbar und Europameister Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo. Marokko und Iran lauern in der Außenseiterposition.

