Niederösterreich verabschiedet sich von Fremdwährungen

Das Land Niederösterreich verabschiedet sich in den nächsten fünf Jahren von allen Fremdwährungskrediten, wie heute bekanntgeworden ist. Die teuren Franken werden in Euro umgewandelt. In drei Jahren soll ein Nulldefizit erreicht werden.

