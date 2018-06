Abschluss ohne Erklärung?

Überschattet von schweren Differenzen der Europäer mit US-Präsident Donald Trump kommen die Staats- und Regierungschefs sieben führender Industrienationen (G-7) am Freitag in Kanada zu einem Gipfel zusammen. Der Streit über die Verhängung von US-Strafzöllen sowie der Ausstieg der USA aus dem Klimaschutz und dem Atomabkommen mit dem Iran könnten sogar dazu führen, dass es am Ende des zweitägigen Treffens nicht wie sonst üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung gibt.

Lesen Sie mehr …