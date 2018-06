Sneaker-Trend: Klobig, hässlich und sehr teuer

In der Mode gehen die Geschmäcker bekanntlich stark auseinander, aber darauf, was als hässlich gilt, können sich die meisten einigen. Dazu gehören plumpe Silhouetten, schlechte Proportionen und unansehnliche Farbkombinationen. Derzeit dürfte „hässlich“ aber in sein. Unter dem Stichwort „ugly fashion“ feiern viele Designer Erfolge - auch im Sportschuhbereich. Der Trend geht in Richtung extrem klobiger Sneaker, die bis zu tausend Euro kosten können.

