Medienenquete in ORF III und im Livestream

In Wien findet aktuell die zweitägige Medienenquete der Bunderegierung statt. Dabei debattieren Politik und Experten Weichenstellungen für kommende Reformen im Medienbereich. Die Enquete ist in ORF III und im Livestream in tvthek.ORF.at zu sehen.