Neue Chefin für ÖVP-Frauen

Die ÖVP-Frauen bekommen eine neue Chefin: Juliane Bogner-Strauß folgt Dorothea Schittenhelm nach, das wird heute in der Präsidiumssitzung beschlossen, bestätigte Schittenhelm einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Am Bundestag im November, der voraussichtlich in der Steiermark stattfindet, wird Bogner-Strauß offiziell gewählt.

Schittenhelm stand seit 2010 an der Spitze, 2014 wurde sie wiedergewählt. „Es hat alles seine Zeit“, so Schittenhelm nun gegenüber der APA zum Wechsel. Als „türkise Frauen“ wollte sie ihren Bund dabei nicht bezeichnet wissen und betonte: „Es sind die ÖVP-Frauen.“

Man habe lange überlegt, was für die Organisation gut ist, und sich für Bogner-Strauß entschieden. Die Landesleiterinnen wählten die Frauenministerin in der Sitzung am Freitag nun zur neuen Obfrau, sagte Schittenhelm. Der Bundestag wird voraussichtlich im Heimatbundesland der neuen Chefin, in der Steiermark, abgehalten.