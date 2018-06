Evangelische in Wien wählen neue Führung

Morgen wird in der Evangelischen Kirche A.B. in Wien eine neue Superintendentin oder ein neuer Superintendent gewählt. Drei Frauen und zwei Männer stellen sich der Wahl. Die Stellung des Superintendenten entspricht der des Diözesanbischofs in der römisch-katholischen Kirche.

