Brasilien jagt ÖFB-Team keinen Schrecken ein

Die Aufbruchsstimmung im ÖFB-Team nach den jüngsten Erfolgen, die im ersten Sieg gegen Deutschland seit 32 Jahren gegipfelt haben, ist vor dem Testspiel gegen den Rekordweltmeister ungebremst.

„Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen die Besten bestehen können“, sagte Teamchef Franco Foda, der am Sonntag gegen die „Selecao“ den sechsten Sieg im sechsten Spiel seiner Ära drauflegen will. Die geballte Offensivpower von Neymar und Co. soll ihn und seine Mannschaft daran nicht hindern.

