WM-Quali: Für ÖFB-Frauen zählen nur noch Siege

Österreichs Frauen-Nationalteam hat das Ticket für die WM 2019 in Frankreich noch nicht abgehakt. Nach dem bereits fix verpassten Gruppensieg zählen in den letzten drei Spielen nur Siege, um doch noch den Sprung ins Play-off zu schaffen. Der Druck in den Auswärtsspielen heute in Finnland und am Dienstag in Israel ist entsprechend groß. „Es ist nach wie vor unser großes Ziel, uns für die WM zu qualifizieren“, sagte Teamchef Dominik Thalhammer und gab damit die Marschroute vor.

