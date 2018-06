Österreich bei Teilzeitbeschäftigung an zweiter Stelle

Österreich hat in der EU den zweithöchsten Anteil an Teilzeitbeschäftigten. Am stärksten verbreitet ist Teilzeitarbeit in den Niederlanden mit 49,8 Prozent, gefolgt von Österreich (27,9 Prozent), Deutschland (26,9 Prozent), Dänemark (25,3 Prozent), Großbritannien (24,9 Prozent), Belgien (24,5 Prozent) und Schweden (23,3 Prozent). Das teilte Eurostat auf Basis von Daten aus 2017 heute mit.

Am unpopulärsten ist die Teilzeitbeschäftigung innerhalb der EU in Bulgarien (2,2 Prozent), Ungarn (4,3 Prozent) und Kroatien (4,8 Prozent). Niedrige Raten wiesen auch die Slowakei (5,8 Prozent), Tschechien (6,2 Prozent), Polen (6,6 Prozent), Rumänien (6,8 Prozent), Litauen (7,6 Prozent) und Lettland (7,7 Prozent) auf.