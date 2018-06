Gemüseburger und Grillkäse auf dem Vormarsch

Greenpeace hat das Angebot von Veggie-Produkten zum Grillen in den Supermärkten überprüft. Der Anteil an fleischlosen Alternativen sei mittlerweile erfreulich hoch, so die Umweltorganisation in einer Aussendung. Die größte Auswahl finden Vegetarier und Veganer bei Merkur, aber auch Billa hat im Test sehr gut abgeschnitten.

Mehr dazu in help.ORF.at