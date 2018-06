Überraschender Vorstoß

Kurz vor Beginn des G-7-Gipfels in Kanada hat sich US-Präsident Donald Trump überraschend für die Rückkehr Russlands in die Gruppe führender Wirtschaftsmächte ausgesprochen. „Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen“, sagte er am Freitag in Washington vor seinem Abflug zum Treffen und fügte an die Adresse der anderen Mitglieder hinzu: „Sie haben Russland hinausgeworfen, sie sollten Russland auch wieder hereinlassen.“ Der Kreml äußerte sich in einer ersten Reaktion zurückhaltend.

